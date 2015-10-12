У Харківській області три людини отруїлися чадним газом, в тому числі дитина

У Харківській області в результаті отруєння чадним газом загинули три людини, у тому числі 10-річна дитина.

Як повідомили УНІАН в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, загиблих виявили у приватному будинку в місті Зміїв вчора, 11 жовтня, о 17:25.

Згідно з інформацією рятувальників, ймовірна причина отруєння – порушення правил експлуатації газового опалення.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.