У Харківській області три людини отруїлися чадним газом, в тому числі дитина

11:28, 12 жовтня 2015
Новини регіонів
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Згідно з інформацією рятувальників, ймовірна причина отруєння – порушення правил експлуатації газового опалення.

вероятная причина отравления – нарушение правил эксплуатации газового отопления / Фото: lenta-ua.net

У Харківській області в результаті отруєння чадним газом загинули три людини, у тому числі 10-річна дитина.

Як повідомили УНІАН в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, загиблих виявили у приватному будинку в місті Зміїв вчора, 11 жовтня, о 17:25.

Згідно з інформацією рятувальників, ймовірна причина отруєння – порушення правил експлуатації газового опалення.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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