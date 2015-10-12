У Харківській області три людини отруїлися чадним газом, в тому числі дитина
11:28, 12 жовтня 2015Новини регіонів
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Згідно з інформацією рятувальників, ймовірна причина отруєння – порушення правил експлуатації газового опалення.
Ймовірна причина отруєння – порушення правил експлуатації газового опалення / Фото: lenta-ua.net
У Харківській області в результаті отруєння чадним газом загинули три людини, у тому числі 10-річна дитина.
Як повідомили УНІАН в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, загиблих виявили у приватному будинку в місті Зміїв вчора, 11 жовтня, о 17:25.
Згідно з інформацією рятувальників, ймовірна причина отруєння – порушення правил експлуатації газового опалення.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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