Під Києвом горять близько 10 гектарів торфовищ.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

«У Київській області виявлено тління торфовищ. Площа горіння: у Києво-Святошинському районі – 0,1 га; в Ірпінському – 0,5 га; в Гостомельському – 4,5 га; у Вишгородському – 0,5 га», - поінформували в КМДА.

Зазначається, що «на всіх осередках тління працюють пожежні Київської області».

Аварійно-рятувальні служби Києва здійснюють контроль ситуації щодо можливого задимлення, додали в прес-службі.