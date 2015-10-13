Під Києвом горять близько 10 гектарів торфовищ
11:05, 13 жовтня 2015Новини регіонів
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Аварійно-рятувальні служби Києва здійснюють контроль ситуації щодо можливого задимлення.
Здійснюють контроль ситуації щодо можливого задимлення / Фото: УНІАН
Під Києвом горять близько 10 гектарів торфовищ.
Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.
«У Київській області виявлено тління торфовищ. Площа горіння: у Києво-Святошинському районі – 0,1 га; в Ірпінському – 0,5 га; в Гостомельському – 4,5 га; у Вишгородському – 0,5 га», - поінформували в КМДА.
Зазначається, що «на всіх осередках тління працюють пожежні Київської області».
Аварійно-рятувальні служби Києва здійснюють контроль ситуації щодо можливого задимлення, додали в прес-службі.
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