На Закарпатті три людини госпіталізовані через отруєння грибами

У Закарпатській області троє молодих людей госпіталізовані через отруєння грибами. Про це УНІАН повідомили в управлінні ДСНС України в Закарпатській області.

Як йдеться в повідомленні, інформація про отруєння грибами трьох людей надійшла в оперативно-рятувальну службу Закарпаття з Хустського підрозділу ГУ Держсанепідемслужби 12 жовтня о 10:20. Постраждали жителі сіл Золотарьово, Бороняво та Стеблівка Хустського району Закарпатської області. Всі у віці від 18 до 23 років.

Як стало відомо з розповідей постраждалих, 11 жовтня вони зібралися вдома у одного з постраждалих в с. Стеблівка. Господиня вирішила нагодувати гостей грибами, які, як виявилося пізніше, належать до категорії «умовно їстівні».

«Очевидно, дівчина неправильно їх приготувала, через що всім стало погано. З різницею в кілька годин учасники вечері потрапили в реанімаційне відділення Хустської районної лікарні з діагнозом отруєння грибами. Звідти постраждалих перевели у відділення загальної терапії і зараз готують до виписки», уточнили в управлінні ДСНС України в Закарпатській області.