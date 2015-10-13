З 15 жовтня тяжкохворі діти з Донбасу можуть отримати медикаменти

З 15 жовтня 2015 року Штаб Ріната Ахметова починає видачу медпрепаратів за програмою «Ліки дітям» на мирній території Донецької області для важкохворих дітей, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Про те, в яких ліках мають потребу діти, і з якими труднощами стикаються сім'ї з непідконтрольних територій, під час прес-брифінгу в ІА «Українські новини» розповіла Римма Філь, координатор Штабу Ріната Ахметова.

Видача препаратів почнеться в аптеках Артемівська, Маріуполя та Краматорська. Однак третина сімей, які проживають на підконтрольних територіях, за даними гарячої лінії Штабу, не можуть виїхати для отримання життєво необхідних препаратів через відсутність пропуску або неможливість залишити важкохвору дитину.

«Нам зателефонувала мешканка Макіївки. Це непідконтрольна територія. В родині біда. Її донька страждає відразу двома важкими недугами. У неї бронхіальна астма і епілепсія з 6 місяців. Тато теж має інвалідність. Мама доглядає і за татом, і за донькою. І вона не може виїхати за ліками, кинувши їх напризволяще. Тому ми будемо шукати можливість передати препарати. А тим, хто може виїхати, або знайомим, родичам, сусідам по довіреності ми видаємо ліки в українських містах», – розповіла Римма Філь.

Читайте також350 тисяч дитячих наборів отримали малюки ДонбасуГуманітарний штаб досі не отримав відповідь на лист в Міністерство охорони здоров'я з питанням про те, чи потрібна ліцензія на видачу гуманітарних медичних препаратів на підконтрольних територіях, однак Штаб шукає шляхи вирішення цієї проблеми.

З 6 жовтня Штаб почав приймати заявки і формувати базу потреб в медикаментах для тяжкохворих дітей, які проживають на підконтрольних територіях Донбасу та дітей-переселенців в Донецькій області.

За перший тиждень в Штаб надійшло 153 звернення батьків хворих дітей, з яких: 86% – жителі непідконтрольних Україні територій і 14% – переселенці.

Зі всіх хто звернувся за медикаментами:

• в інсуліні мають потребу 27% дітей,

• у протисудомних препаратах – 53%,

• протиастматичних препаратах – 20%.

Читайте такожМільйон осіб отримали допомогу від Штабу Ахметова за період з травня 2014 р.75% дітей, батьки яких звернулися за допомогою, молодші 10 років.

Прийом заявок на гарячу лінію Штабу Ріната Ахметова, 0800 509 001, триває. Завдяки програмі «Ліки дітям» планується надати допомогу, як мінімум, 1000 дітей з Донбасу.