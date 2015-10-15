В Івано-Франківську відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО медику-добровольцю Ярославу Чомку

Вчора, 14 жовтня, в День захисника України на фасаді центрального корпусу Івано-Франківського національного медичного університету відкрили меморіальну дошку на честь медика-добровольця і випускника вузу Ярослава Чомка, який загинув в АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, освятив пам'ятну дошку і відслужив заупокійну панахиду митрополит Івано-Франківський УГКЦ Володимир Війтишин.

Вшанувати героя до стін медуніверситету прийшли рідні загиблого, знайомі, представники влади та духовенства, побратими з фронту і Майдану. Загиблий був активним учасником Революції Гідності, Медичної служби Майдану. З початком військових дій на Донбасі пішов у окрему медичну роту імені Миколи Пирогова. За свою відданість праці і щирість душі побратими дали хлопцю прізвисько Ангел. Загинув він 12 січня на 31-му році життя від кулі снайпера в спину, в момент, коли допомагав пораненому військовому на полі бою.

За словами заступника командира медичної роти Олега Войцехівського, в якій служив Чомко, шанувати пам'ять героїв сьогодні так само важливо, як і героїв минулого. "Ми пам'ятаємо подвиг Січових стрільців, Героїв Крут і УПА. Ми повинні шанувати пам'ять і сучасних Героїв. Ярослав був першим терапевтом нашої роти, створеної з медиків Майдану і не шкодував себе, щоб допомогти пораненим. Так і загинув, виконуючи свій обов'язок ", - підкреслив Войцехівський.