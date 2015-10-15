У Черкаській області запустили новий сервіс з видачі свідоцтв про народження в пологових будинках.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Черкасах в міському пологовому будинку №1 міністр юстиції України Павло Петренко вручив першим п'ятьом породіллям свідоцтва про народження дитини.

За його словами, з новим сервісом Мін'юсту породіллі будуть отримувати свідоцтва безпосередньо в пологовому будинку, де працюватиме представник міністерства, який буде видавати свідоцтва і займатися їх оформленням. Процедуру отримання свідоцтва значно спростили - необхідно лише написати відповідну заяву, таку ж, як і в РАЦСі. Свідоцтво про народження дитини мама отримає вже на наступний день. Потрібно тільки вчасно визначитися з ім'ям новонародженого.

Даний проект Мін'юсту з видачі свідоцтва про народження у пологових будинках є пілотним. З часом такий сервіс запровадять у всіх областях України.