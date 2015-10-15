У Черкаській області спостерігається підвищення концентрації оксиду вуглецю у повітрі

У Черкасах та частині Черкаської області через пожежі торф’яників на Полтавщині спостерігається задимлення та підвищення концентрації оксиду вуглецю у повітрі.

Як повідомив УНІАН речник начальника управління ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко, на Черкащині не виявлено пожеж, які б могли спричинити задимлення. В той же час, мобільна група управління з’ясувала, що задимлення Черкас найімовірніше є наслідком пожеж на 30 га торфовищ в районі селища Оржиця Полтавської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, у зв’язку із забрудненням атмосферного повітря продуктами горіння, у Черкасах зафіксовано перевищення гранично допустимих разових концентрацій чадного газу (оксиду вуглецю) в межах 2,6-2,8 ГДК. Перевищень вмісту сірчистого ангідриду та діоксиду азоту по Черкасам не виявлено. В інших містах та райцентрах області перевищень гранично допустимих концентрацій зазначених інгредієнтів не зареєстровано.

Наразі в Черкасах дим вже почав розсіюватися.