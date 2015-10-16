У Черкасах вже опалюються всі лікарні, школи і дитсадки

У Черкасах сьогодні, 15 жовтня, розпочався опалювальний сезон.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у департаменті житлово-комунального господарства Черкаської міськради, підключення житлового фонду Черкас почалося згідно з розпорядженням виконкому Черкаської міськради.

Сьогодні до опалення підключили більшість черкаських будинків. До завтрашнього дня опалення повинно бути у всіх будинках Черкас. Крім того, сьогодні вже опалюються всі лікарні та поліклініки, школи і дитсадки.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах 10 жовтня у лікарнях, школах та дитсадках розпочався опалювальний сезон, враховуючи низьку середньодобову температуру.

Довідка УНІАН. У Черкасах налічується 961 будинок комунальної власності з централізованим опаленням. В рамках підготовки до зими були здійснені ремонти 608 покрівель, 555 опалювальних систем, 229 систем гарячого водопостачання, 404 систем холодного водопостачання і каналізації, а ще – виконане промивання внутрішньобудинкових систем опалення в 141 будинку.