Закарпатська облрада виділила 10,7 млн грн на лікування тяжкохворих закарпатців

Закарпатська обласна рада сьогодні під час третього пленарного засідання двадцять третьої сесії обласної ради VI скликання ухвалила рішення про виділення на лікування тяжкохворих закарпатців 10 млн 700 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні депутати облради ухвалили рішення «Про внесення змін і доповнень в Програму «Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2015 рік».

Як прозвучало під час сесії, цей проект рішення подається на підставі численних звернень громадян.

Зміни в програму внесені з метою надання одноразової матеріальної допомоги на лікування, протезування, придбання імплантантів, проведення операцій, в тому числі за межами України тяжкохворим жителям регіону.

Згідно з рішенням, виконання заходів буде здійснюватись за рахунок коштів обласного бюджету.