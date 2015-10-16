У лікарні Дніпропетровська затримали заввідділення при отриманні 16 тис. грн хабара

У Дніпропетровську затримали завідувача одного з відділень обласної клінічної лікарні ім. Мечникова під час отримання 16 тисяч грн хабара.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

«Зазначена особа вимагала 27 тис. грн від дніпропетровця за госпіталізацію останнього в лікарню, створення йому поліпшених умов перебування, підготовку до операції та її проведення без черги», - йдеться в повідомленні.

Вчора, 15 жовтня, завідувач під час отримання частини хабара в розмірі 16 тис. грн був затриманий правоохоронцями. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу і відсторонення від займаної посади.

Прокуратурою Дніпропетровська завідувачу повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудове розслідування триває.