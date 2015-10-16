Сільські жителі "сірої зони" Донбасу почали отримувати гуманітарну допомогу

Сьогодні, 16 жовтня, бригади мобільної видачі Штабу Ріната Ахметова зробили перший виїзд у села Мар'їнського району, які знаходяться на лінії зіткнення. Набори виживання отримали 875 мирних місцевих жителів Костянтинівки, Катеринівки і Єлизаветівки.

«Ми продовжуємо розширювати географію виїздів. Сьогодні наші волонтери відвезли допомогу туди, де її дуже чекають. Люди там виживають тільки своїми силами, за рахунок домашнього господарства і городів. Довгі місяці в околицях не припинялися бойові дії. Серед тих, хто отримував продукти, найбільше людей похилого віку, яким складно пересуватися по селу, не те, що кудись виїхати. 3 села Мар'їнського району – це тільки початок роботи. Охопити максимальну кількість населених пунктів у цьому та інших районах, де дуже потрібна допомога – наше основне завдання», – розповіла Євгенія Рзаєва, керівник відділу дистрибуції Штабу.

Мар'їнський район став 8-м районом Донецької області, де працюють бригади мобільної видачі Штабу Ахметова. Проект був запущений в травні 2015 року. Подібна мобільна доставка продуктів від Гуманітарного штабу дозволяє надати допомогу людям у віддалених населених пунктах, де не завжди є можливість відкрити стаціонарний пункт видачі.

За 4,5 місяці «мобільні» волонтери Штабу відвідали понад 170 сіл, селищ і малих міст по обидві сторони лінії зіткнення. Це – Ясинуватський, Волноваський, Артемівський, Дзержинський, Мар'їнський, Амвросіївський, Шахтарський і Тельманівський райони.

Станом на 16 жовтня 2015 року допомогу від мобільних бригад видачі Гуманітарного штабу отримали 52 524 людини.