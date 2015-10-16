Президент України відкрив новий корпус Міської інфекційної лікарні в Одесі

Президент України Петро Порошенко наголошує на необхідності підняття престижу лікарської праці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час зустрічі з працівниками міської клінічної інфекційної лікарні Одеси.

«Необхідно зробити все, щоб кардинально підняти престиж лікарської праці», – заявив глава держави.

Порошенко привітав присутніх з відкриттям нового корпусу лікарні. «Це – не просто один корпус, це символ пріоритетів влади, демонстрація того, що для влади є важливим, це інвестиції у здоров’я», – заявив він.

Президент подякував лікарям за самовіддану працю та запевнив, що влада робитиме все можливе для створення належного рівня медичного обслуговування навіть у важких для держави умовах.

Головний лікар клініки Світлана Лаврюкова показала главі держави боксоване відділення для особливо інфікованих хворих та реанімаційну палату.

*** Одеська міська клінічна інфекційна лікарня – найстаріша лікувальна установа міста й одна із перших кам'яних будівель Одеси. Заснована у 1802-1804 роках за ініціативи герцога де Рішельє. Побудована за проектом архітекторів Тома де Томона і Франца Фраполлі. Історичні будівлі лікарні є пам'ятками архітектури, а Циркульний корпус – пам'ятка архітектури національного значення. У Циркульному корпусі працювали з 1859 по 1870 рік Микола Скліфосовський, з 1856 по 1858 роки – Микола Пирогов.

Останній капітальний ремонт лікарні проводився у 1917 році. Реконструкція лікарні розпочалась у 2010 році. В рамках першого етапу реконструкції побудований боксований корпус для крапельних та особливо небезпечних інфекцій і господарський блок (пральня, котельня, дезінфекційна камера). У 2011 році роботи були припинені у зв'язку з відсутністю фінансування і були відновлені лише у 2014 році після проведення в Одесі загальнонаціональних навчань з організації протиепідемічних заходів з нерозповсюдження надзвичайно небезпечних хвороб.

За рік у клініці отримують лікування 16-18 тис. інфекційних хворих, з них близько 10 тис. - діти.