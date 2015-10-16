Президент України відкрив новий корпус Міської інфекційної лікарні в Одесі
Головний лікар клініки Світлана Лаврюкова показала главі держави боксоване відділення для особливо інфікованих хворих та реанімаційну палату.
Президент України Петро Порошенко наголошує на необхідності підняття престижу лікарської праці.
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час зустрічі з працівниками міської клінічної інфекційної лікарні Одеси.
«Необхідно зробити все, щоб кардинально підняти престиж лікарської праці», – заявив глава держави.
Порошенко привітав присутніх з відкриттям нового корпусу лікарні. «Це – не просто один корпус, це символ пріоритетів влади, демонстрація того, що для влади є важливим, це інвестиції у здоров’я», – заявив він.
Президент подякував лікарям за самовіддану працю та запевнив, що влада робитиме все можливе для створення належного рівня медичного обслуговування навіть у важких для держави умовах.
Головний лікар клініки Світлана Лаврюкова показала главі держави боксоване відділення для особливо інфікованих хворих та реанімаційну палату.
*** Одеська міська клінічна інфекційна лікарня – найстаріша лікувальна установа міста й одна із перших кам'яних будівель Одеси. Заснована у 1802-1804 роках за ініціативи герцога де Рішельє. Побудована за проектом архітекторів Тома де Томона і Франца Фраполлі. Історичні будівлі лікарні є пам'ятками архітектури, а Циркульний корпус – пам'ятка архітектури національного значення. У Циркульному корпусі працювали з 1859 по 1870 рік Микола Скліфосовський, з 1856 по 1858 роки – Микола Пирогов.
Останній капітальний ремонт лікарні проводився у 1917 році. Реконструкція лікарні розпочалась у 2010 році. В рамках першого етапу реконструкції побудований боксований корпус для крапельних та особливо небезпечних інфекцій і господарський блок (пральня, котельня, дезінфекційна камера). У 2011 році роботи були припинені у зв'язку з відсутністю фінансування і були відновлені лише у 2014 році після проведення в Одесі загальнонаціональних навчань з організації протиепідемічних заходів з нерозповсюдження надзвичайно небезпечних хвороб.
За рік у клініці отримують лікування 16-18 тис. інфекційних хворих, з них близько 10 тис. - діти.