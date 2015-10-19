На Закарпатті три людини отруїлися грибами
14:53, 19 жовтня 2015Новини регіонів
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Всі потерпілі перебувають у стані середньої тяжкості в реанімаційному відділенні Берегівської ЦРЛ.
Попередня причина госпіталізації - отруєння грибами / Фото: УНІАН
У Берегівському районі Закарпатської області три людини госпіталізовано в реанімаційне відділення лікарні через отруєння грибами.
Про це УНІАН повідомили в управлінні ДСНС України в Закарпатській області.
Згідно з повідомленням, троє мешканців села Гать Берегівського району 18 жовтня о 18:50 доставлено в Берегівську ЦРЛ з отруєнням.
Постраждалі - 1966, 1996 і 1992 років народження.
В управлінні ДСНС уточнили, що станом на 6 годину ранку 19 жовтня всі потерпілі перебувають у стані середньої тяжкості в реанімаційному відділенні Берегівської ЦРЛ.
Попередня причина госпіталізації - отруєння грибами.
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