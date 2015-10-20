У Києві четверо дітей захворіло на вірусний гепатит А у дитсадку - СЕС

Четверо маленьких киян захворіло на вірусний гепатит А у дитячому садку.

Про це повідомляє Головне управління Держсанепідемслужби у столиці.

«Сьогодні Деснянським міжрайонним Управлінням Держсанепідслужби у м. Києві отримано четверте екстрене повідомлення про випадок вірусного гепатиту А у дитини. В усіх чотирьох п’ятирічних дітей виявлено гепатит А», - йдеться в повідомленні.

Діти відвідували старшу групу дошкільного навчально закладу №672 у Дніпровському районі, по вул. Кибальчича, 17.

Нині троє хворих госпіталізовані до інфекційного відділення Київської міської дитячої клінічної лікарні №2, ще одна дитина не госпіталізована.

Головний спеціаліст епідвідділу Деснянського міжрайонного Управління Держсанепідслужби у м. Києві та залучений помічник лікаря-епідеміолога відділення організації епідеміологічних досліджень Дніпровського районного лабораторного відділення ДУ "Київський МЛЦ ДСЕСУ" провели позапланову перевірку за епідпоказами в дошкільному навчальному закладі №672.

Відібрано 40 змивів з об'єктів навколишнього середовища на контроль поточної дезінфекції у приміщеннях старшої садової групи та харчоблоку та проби питної води. За результатами проведених лабораторних досліджень бактерій групи кишкової палички у змивах не виявлено.

У закладі двічі проведено дезінфекцію. За контактними дітьми та співробітниками ДНЗ № 672 організований медичний нагляд інфекціоністом та педіатром.

В Держсанепідслужбі відзначили, що за 9 місяців поточного року в Києві зареєстровано 246 випадків захворювання на вірусний гепатит А, що на 23,2% вище за показник аналогічного періоду минулого року (195 випадків).

«Близько 70% усіх хворих на гепатит А зареєстровано у Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах столиці», - зазначив головний санітарний лікар Києва Олег Рубан.

Він констатував, що у цьому році захворюваність зросла серед усіх вікових груп та контингентів.