У Маріуполі ліквідовано нарколабораторію, в якій синтезували метамфетамін

У Маріуполі правоохоронці ліквідували нарколабораторію, в якій синтезували метамфетамін / Фото: УНІАН

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Донецькій області, встановлено, що квартира належить місцевому мешканцю 1929 року народження, який здавав її в оренду.

У дайн час квартиронаймачі встановлюються, вживаються заходи із затримання підозрюваних.

За попередніми даними, хімічна лабораторія існувала близько двох місяців. Наркоділки використовували методи конспірації – «варили» наркотик у першій половині доби, коли більшість мешканців будинку були відсутні. Таким чином отруйні випари проникали до сусідніх квартир. За словами фахівців, при виробництві 1 кілограма метамфетаміну утворюється 5 кілограмів відходів, які проникають навіть у їжу.

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Під час обшуку правоохоронці вилучили мішок їдкого натру вагою 25 кг та ще один – вже майже спустошений, а також 3 каністри по 30 л невідомих хімічних речовин, лабораторні колби, преси, фольгу та інше обладнання для виробництва наркотику. Крім того, було виявлено протигази, які використовувалися безпосередньо під час виготовлення наркотику, та травматичну зброю. Вилучене направлено на експертизу.