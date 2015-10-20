У Києві перевищена концентрація шкідливої речовини тільки на Троєщині – СЕС

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, за інформацією столичної Держсанепідслужби, станом на 5.00 ранку перевищення максимальних концентрацій шкідливих речовин у повітрі виявлено лише у контрольній точці на вул. Драйзера, 5 у Деснянському районі (у 1,4 рази по ангідриду сірчистому).

В інших районах перевищення не виявлено.

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У зв’язку з тлінням торфовищ у Києво-Святошинському, Ірпінському, Гостомельському та Вишгородському районах Головне управління Держсанепідслужби у Києві та Державна установа «Київський міський лабораторний центр Держсанепідслужби України» щоденно проводять дослідження повітря, відстежують максимальні концентрації основних шкідливих речовин, які утворюються при горінні (азоту діоксид, вуглецю оксид, ангідрид сірчистий).

Як повідомляв УНІАН, учора, 19 жовтня, СЕС зафіксувала у столиці суттєве перевищення шкідливих речовин у повітрі через горіння торфовищ у Київській області.

На сьогодні на сьогодні у різних місцях Київської області тліють торфовища на загальній площі майже 120 га.