Волонтери доставили рентген-апарат у мобільний госпіталь під Маріуполем

Як розповіла УНІАН сама волонтер, апарат вартістю 0,67 млн грн (кошти зібрані українцями - УНІАН) був доставлений нею до шпиталю цими вихідними й переданий Володарському військовому госпіталю за участі першого заступника голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Євгена Вілінського та голови Володарської райдержадміністрації Володимира Завгороднього.

«Унікальність даного рентген-апарату полягає в тому, що він дозволяє лікарям під час операції в режимі онлайн бачити, що відбувається в тілі пораненого. Це дозволяє не тільки зекономити час на проведення операції, а й виконати її більш точно та з меншою шкодою для пораненого. А це значить, що комусь це врятує життя, комусь – дозволить уникнути каліцтва. І це безцінне надбання», - зазначила Вотчер.

«Сподіваюсь, що ми зможемо зібрати гроші й придбати такий апарат для потреб військового госпіталю на Дебальцевському напрямку та в районі міста Щастя на Луганщині», - додала вона.

Старший ординатор хірургічної служби Володарського військового госпіталю Вікторія Паламарчук зазначила, що, за допомогою рентген-апарату «Exposcop-8000» вже була зроблена перша операція у госпіталі, яка дозволила пораненому бійцю уникнути ампутації руки.

«Він (апарат – УНІАН) дозволяє економити час під час хірургічного втручання, що є одним з найважливіших передумов для успішності операції. Окрім того, знизити медикаментозне навантаження та більш точніше виконувати хірургічні дії. Я можу під час операції побачити, що відбувається в рані та одразу скоректувати свої дії, а це значно підвищує якість операції», - додала військова лікар.