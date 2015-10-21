Понад 13 тисяч мешканців Сніжного отримали продуктові набори

У місті Сніжне Донецької області завершили роботу мобільні бригади видачі допомоги від Штабу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Продуктові набори отримали 13 838 мирних жителів пільгових категорій. У ході прес-брифінгу в ІА «Українські новини» координатор Штабу Римма Філь підвела підсумки роботи і поділилася планами щодо подальшого надання допомоги.

16 жовтня в Сніжному Донецької області закінчили 1,5-місячну роботу мобільні бригади волонтерів Штабу. Вони видавали набори виживання пільговим категоріям мирних жителів – людям похилого віку, інвалідам, багатодітним сім'ям, батькам-одинакам та іншим. Всього допомогу отримали 12 745 дорослих та 1 093 малюки у віці до 35 місяців.

«Ми сьогодні говоримо про те, що військові дії закінчилися, але потреба в нашій допомозі залишається дуже високою. Особливо в маленьких містах. Ми зараз плануємо відкривати нові пункти видачі. Не згортати, як деякі думають, а відкривати нові. Ми неодноразово говорили, що у Сніжному критична ситуація з продуктами харчування. Допомогу там видавали наші мобільні бригади. І тепер ми шукаємо можливість відкрити у Сніжному стаціонарний пункт видачі. Штаб Ріната Ахметова буде продовжувати надавати допомогу доти, поки люди будуть в ній мати потребу. Особливо в маленьких проблемних містах, постраждалих від війни, або які перебувають в глибинці», – розповіла Римма Філь.

За 5 місяців роботи проекту мобільних бригад видачі Гуманітарного штабу допомогу у віддалених селах, селищах та маленьких містечках Донецької області по обидві сторони лінії зіткнення вже отримали 53 962 особи.