Жителям Авдіївки нададуть допомогу психологи

З 2 листопада в Авдіївці Донецької області будуть проводитись групові та індивідуальні консультації психологів в дитячих садочках та школах міста. З дітьми будуть працювати спеціалісти, які пройшли навчання на курсі «Травма війни» Штабу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

«У тих містах Донбасу, які особливо постраждали від війни, психологічна допомога дуже затребувана. Наприклад, в Авдіївці жителі настільки її потребують, що самі створюють у соцмережах групи і запрошують в них спеціалістів Штабу Ахметова для онлайн-консультування з приводу психологічного стану своїх дітей», - розповіла координатор Штабу Римма Філь.

Авдіївка протягом останнього року неодноразово піддавалася обстрілу. Багато жителів міста були свідками бомбардувань і трагедій, бачили спалахи гармат. Очевидно, що тема роботи зі страхами тут актуальна. За попередніми даними понад 3 тисяч дітей, що проживають у цьому місті, потребують допомоги. Тому психологічна служба Штабу з наступного тижня починає проводити діагностичні групові заняття в дитячих садах і шкільних установах Авдіївки.

Читайте такожПсихологи Штабу Ахметова допомагають дітям-сиротамЦе необхідно для розуміння загального портрета психологічного стану дітей. Головне завдання групи – продіагностувати та виявити тих дітей, яким терміново потрібна психокорекційна допомога. Крім того, під час занять психологи Штабу розповідають про стреси, навчають простим технікам саморегуляції, обговорюють події, що відбуваються, допомагають долати свої страхи і тривожний стан через спілкування, рухливі ігри та арт-терапію.

Читайте такожСтрес впливає на дітей так само, як на дорослих«Діти Донбасу гостро переживають трагічні події, пов'язані з війною, і наша інформація про способи подолання страху буде для них корисна, - запевняє керівник програм і проектів Штабу Дар'я Касьянова. – Ми працюємо в багатьох школах і виховних установах. До кінця жовтня наші фахівці будуть допомагати дітям Краматорська, Димитрова, Дзержинська, Олександрівки, Олексієво-Дружківки. Чим більше людей будуть знати, як впоратися з травмою війни самостійно, і чим небезпечні наслідки цієї проблеми, якщо все пустити на самоплив, тим краще».

Довідка. Психологічна допомога дітям – одне з основних напрямків роботи Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. За півтора роки роботи понад 30 тисяч осіб отримали допомогу, з них 27 700 - діти. Щоб отримати консультацію психолога, потрібно попередньо зареєструватися за телефоном гарячої лінії Штабу 0 800 509 001.