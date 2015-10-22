В Кіровоград можуть переїхати кілька кафедр Донецького медуніверситету
09:27, 22 жовтня 2015Новини регіонів
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Разом з навчальним закладом в Кіровоград повинен переїхати також професорський склад.
Зараз вирішується питання розміщення вузу в місті / Фото: УНІАН
В Кіровоград можуть переїхати кілька кафедр Донецького медичного університету ім. М. Горького.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила журналістам перший заступник міністра охорони здоров'я Олександра Павленко під час робочого візиту в Кіровоград.
Разом з навчальним закладом в Кіровоград повинен переїхати також професорський склад.
Павленко зазначила, що зараз вирішується питання розміщення такого закладу в місті.
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