В Кіровоград можуть переїхати кілька кафедр Донецького медуніверситету

В Кіровоград можуть переїхати кілька кафедр Донецького медичного університету ім. М. Горького.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила журналістам перший заступник міністра охорони здоров'я Олександра Павленко під час робочого візиту в Кіровоград.

Разом з навчальним закладом в Кіровоград повинен переїхати також професорський склад.

Павленко зазначила, що зараз вирішується питання розміщення такого закладу в місті.