У Чернігові госпіталізовано школярок через отруєння невідомим газом

Про це повідомили у секторі громадських зв'язків УМВС в області.

У загальноосвітній школі №29 м. Чернігова невідомі розпилили аерозоль (ймовірно, сльозогінний газ), від якого постраждали школярі 2002-2004 року народження. Після погіршення самопочуття учням була викликана "швидка допомога", яка доставила постраждалих до обласної дитячої лікарні із симптомами отруєння сльозогінним газом та опіками слизової оболонки верхніх дихальних шляхів.

На місці працює слідчо-оперативна група Чернігівського міськвідділу міліції та рятувальники. Експерти-криміналісти взяли зразки запахового сліду, вони направлені на експертизу, яка встановить, що за хімічна речовина спричинила отруєння учнів.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України (невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого) - карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Проводиться перевірка обставин інциденту.