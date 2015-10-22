Запоріжжя: 6-річна дитина потрапила в реанімацію, отруївшись алкоголем

Інформацію про те, що шестирічний хлопчик потрапив до реанімаційного відділення Мелітопольської міської лікарні саме внаслідок вживання алкоголю, підтвердили в Запорізькому главку міліції.

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«19 жовтня 2015 року о 14.45 до Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про нещасний випадок. До місцевої лікарні доставили дитину 2009 року народження із симптомами отруєння алкоголем. Виїхавши за місцем проживання постраждалої дитини, співробітники міліції встановили, що хлопчик отруївся вдома. На сьогодні встановлено, що того дня батько дитини розпивав спиртне з кумом, після чого, залишивши недопиту пляшку на столі, пішов проводжати гостя. Повернувшись, він побачив, що дитина лежить на підлозі», - повідомили у ВЗГ ГУ МВС України в Запорізькій області.

В Запорізькому главку міліції також зазначили, що батька дитини раніше неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за зловживання алкоголем і насильство в сім'ї. Дії чоловіка, що призвели до отруєння 6-річного хлопчика алкоголем, на сьогодні кваліфіковані за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення - «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків з виховання дітей».