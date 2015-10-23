У Вінниці підписали меморандум про реалізацію медпроекта "Мольфар"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Вінницької ОДА, меморандум про співпрацю підписано між Вінницькою обласною державною адміністрацією, міською радою та громадською організацією «Народна перемога».

За словами президента громадської організації «Народна перемога» Юлії Вотчер, проект «Мольфар» передбачає створення дієвої системи медичної логістики порятунку поранених.

«Це дасть можливість забезпечувати координацію дій волонтерів, лікарів і військових при наданні медичної допомоги; скоротити час доставки поранених до медичних закладів. Крім того, буде здійснюватися надання бійцям консультативної інформації і пошук медикаментів, товарів медичного призначення», - розповіла Вотчер.

Вона вважає, що перед тим як ці ініціативи втілити в життя в зоні військових дій, потрібно відпрацювати механізм їхньої дії на мирній території.

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«Все те, що медицина нам демонструє на мирних територіях, негативно відбивається на території, де йдуть бойові дії. З цим щось терміново потрібно робити, адже гинули бійці, було багато ускладнень. Але те, що ми зараз розпочинаємо, це системна зміна, яка працюватиме на майбутнє. Наші волонтери за фінансової підтримки меценатів зробили програмний продукт, який об’єднає станцію швидкої допомоги, карету «швидкої» лікарні, аптечні пункти, станції переливання крові. Відтак, лікарі оперативно матимуть усю необхідну інформацію», - пояснила Вотчер.

У свою чергу, в рамках підписаного документу, міська і обласна влада надають свої майданчики, аби визначити прорахунки розробленої програми і зрозуміти, де потрібне доопрацювання, щоб вже готовий проект програмного забезпечення передати на територію, де відбуваються військові дії. Сторони також домовилися про реалізацію проекту впровадження безкоштовного програмного забезпечення для лікувальних закладів міста Вінниці та Вінницької області.

«Мова йде про абсолютно нову систему, яка дасть можливість мінімізувати ризики з розвитку хвороби того чи іншого хворого, оскільки це безпосередньо оперативне вирішення ситуації. Тобто, після надання екстреної долікарської медичної допомоги відбувається пошук можливостей транспортування хворих. На шляху пацієнта до лікарні буде чітко зрозуміло, з якого медичного закладу можна залучити вузьких спеціалістів, де придбати необхідні ліки та інше. На сьогодні - це відпрацювання відповідного програмного забезпечення, адаптування його, та подальше його використанням на сході України», - сказав голова Вінницької ОДА Валерій Коровій.

За словами в.о. міського голови Сергія Моргунова, Вінниця і Вінницький регіон можуть бути пілотними з впровадження дієвої системи побудови логістики для швидкої медичної допомоги, і міськрада долучається до його впровадження.

Як повідомляв УНІАН, Вінницька волонтерка Юлія Вотчер в рамках реалізації проекту рятування поранених «Мольфар» придбала за майже 0,7 млн грн. (кошти зібрані українцями) та доставила у розгорнутий під Маріуполем військовий госпіталь в селищі Володарське унікальний мобільний рентген-апарат «Exposcop-8000» німецького виробництва.