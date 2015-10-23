У Херсоні розпочав роботу центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф

Як повідомили УНІАН у МОЗ, робота над проектом розпочалася ще в 2014 році, на реалізацію виділено майже 9,5 млн гривень з обласного бюджету. Для забезпечення 10-ти хвилинного доїзду бригад у містах та 20-ти хвилинного у сільській місцевості на території нашої області створено 15 пунктів постійного базування та 4 пункти тимчасового базування бригад ШМД. Заплановано відкриття ще 29 пунктів постійного базування. Карети швидкої допомоги обладнані GPS, транкінговим та мобільним зв’язком. У підпорядкуванні центру знаходяться 130 транспортних засобів різного призначення. Із них спеціалізованих автомобілів швидкої медичної допомоги 127 (тип А2 – 2 авто, тип В – 117 авто, тип С – 8 авто ). Санітарний автомобіль категорії В оснащений дефібрилятором, електрокардіографом, кисневим обладнанням. Забезпечення паливом автівок на 100%.

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Головний лікар обласного територіального центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Юрій Бовкун розповів принцип роботи нової диспетчерської та її переваги.

«Диспетчерська прийому викликів повинна максимум за 30 секунд прийняти інформацію від громадянина й передати її до диспетчерської напрямку, де спеціалісти визначають маршрут карети екстреної медичної допомоги, передають виклик безпосередньо на конкретно визначену бригаду й відслідковують пересування автотранспорту в режимі онлайн по всій території Херсонської області. Серверна, яка забезпечує прийом викликів, повністю автономна, українського виробництва, фіксує всю інформацію стосовно виклику та зберігає її протягом 3-х років. Система сама визначає, наскільки екстреним є виклик. Існує декілька ступенів надійності, якщо вийде з ладу один сервер автоматично підключиться інший. Крім цього є акумулятор, який зможе працювати 3 години", - сказав Бовкун.

За його словами, швидкість реагування на виклики, можливість виклику швидкої через смс-повідомлення або електронну пошту, економія пального до 30% - це далеко не всі плюси отримані від проекту.

"Завдяки GPRS-навігації – відстеження руху машин, можливість знайти найкоротший маршрут до хворого, визначити навантаження медичної бригади. Відтепер виклик буде надходити до тих медиків, які будуть знаходитися найближче до місця призначення», - відзначив Бовкун.