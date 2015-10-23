У Полтавській області зафіксовано спалах АЧС
У Гребінківському районі Полтавської області зафіксовано спалах африканської чуми свиней.
У Гребінківському районі Полтавської області зафіксовано спалах африканської чуми свиней / agronews.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі облуправління ДСНС в Полтавській області, спалах АЧС зареєстровано 22 жовтня.
«В селі Короваї в одному з домогосподарств стався падіж поголів'я свиней (з 16 голів загинуло 9 свиней). Для проведення дослідження на інфекційні хвороби 21 жовтня було відібрано патологоанатомічні матеріали, які були направлені до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. 22 жовтня було виявлено позитивна реакція на збудник африканської чуми свиней»,- повідомили в прес-службі.
Там також відзначили, що працівниками районної ветеринарної медицини інші тварини з підозрою на захворювання побиті безкровним способом.
Надзвичайна протиепізоотична комісія Гребінківського району оголосила 3-х кілометрову зону на території с. Короваї карантинної та 20-кілометрову - зоною нагляду.
Силами Короваивского сільської ради проводиться облаштування карантинної зони двома ветеринарно-міліцейськими постами.
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