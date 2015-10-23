У Харкові через вкидання в приміщення школи димової шашки евакуювали близько 500 осіб
15:57, 23 жовтня 2015Новини регіонів
106
За даними міліції, ніхто не постраждав.
Пригода сталася сьогодні, 23 жовтня, близько 13:40 / Фото: УНІАН
У Харкові через вкидання в приміщення школи димової шашки евакуювали близько 500 осіб.
Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, пригода сталася сьогодні, 23 жовтня, близько 13:40.
За даними міліції, ніхто не постраждав.
Даний факт внесено до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. В даний час на місці події працює слідчо-оперативна група Фрунзенського райвідділу міліції на чолі з керівництвом підрозділу.
Правоохоронці встановлюють обставини і можливих свідків події.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter