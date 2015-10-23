У Харкові через вкидання в приміщення школи димової шашки евакуювали близько 500 осіб

15:57, 23 жовтня 2015
Новини регіонів
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За даними міліції, ніхто не постраждав.

Происшествие произошло сегодня, 23 октября, около 13:40 / Фото: УНИАН

У Харкові через вкидання в приміщення школи димової шашки евакуювали близько 500 осіб.
Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, пригода сталася сьогодні, 23 жовтня, близько 13:40.

За даними міліції, ніхто не постраждав.

Даний факт внесено до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. В даний час на місці події працює слідчо-оперативна група Фрунзенського райвідділу міліції на чолі з керівництвом підрозділу.

Правоохоронці встановлюють обставини і можливих свідків події.

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