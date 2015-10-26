На Львівщині двоє дітей отруїлися грибами

Як повідомили УНІАН у Бродовському райвідділі міліції, куди надійшла інформація від медиків, 24 жовтня до районної лікарні з харчовим отруєнням після вживання грибів поступили жителі одного із сіл, двоє братів віком 12 та 10 років.

На даний час загрози життю та здоров'ю дітей немає. Дітям надається увесь обсяг необхідної медичної допомоги.

Обставини, за яких сталося отруєння дітей, встановлюються.