У Львівській області чоловік постраждав від укусу змії
13:24, 26 жовтня 2015Новини регіонів
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У Львівській області з настанням теплого сезону від укусів змій постраждало 29 осіб, з них 6 дітей.
До районної лікарні поступив житель села Куликів Жовківського району з діагнозом "укус змії у вказівний палець руки" / Фото: vitaest-s.ru
У Львівській області 41-річний чоловік постраждав від укусу змії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області, 25 жовтня в Жовківську районну лікарню поступив житель села Куликів Жовківського району з діагнозом "укус змії у вказівний палець руки".
Стан потерпілого – середньої тяжкості.
У Львівській області з настанням теплого сезону від укусів змій постраждало 29 осіб, з них 6 дітей.
Випадків загибелі від отруєння внаслідок укусу змії в 2015 році не зафіксовано.
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