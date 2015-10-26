У Львівській області чоловік постраждав від укусу змії

У Львівській області 41-річний чоловік постраждав від укусу змії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області, 25 жовтня в Жовківську районну лікарню поступив житель села Куликів Жовківського району з діагнозом "укус змії у вказівний палець руки".

Стан потерпілого – середньої тяжкості.

У Львівській області з настанням теплого сезону від укусів змій постраждало 29 осіб, з них 6 дітей.

Випадків загибелі від отруєння внаслідок укусу змії в 2015 році не зафіксовано.