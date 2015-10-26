Близько 1,5 тисяч мирних жителів сіл Тельманівського району Донецької області отримали гумдопомогу

Мобільні бригади видачі гуманітарної допомоги Штабу Ріната Ахметова відвідали ряд сіл Тельманівського району Донецької області на непідконтрольній території. Продукти отримав 1481 мирний місцевий житель.

«Наші волонтери побували в м. Тельманове та 11 селах Тельманівського району, включаючи Староласпинську сільську раду. Там зовсім нещодавно були сильні бої, і люди дуже потребували допомоги і підтримки. Дорослі продуктові набори отримали жителі 9 пільгових категорій, а дитячі набори – сім'ї з дітьми до 35 місяців. У зв'язку з високою потребою в гуманітарній допомозі, в подальшому ми плануємо продовжувати роботу в глибинці», – розповів керівник донецького логістичного центру Штабу Андрій Санін.

Протягом останніх 4,5 місяця на непідконтрольній Україні території Донецької області «мобільну» допомогу від Штабу крім Тельманівського району також отримали жителі Сніжного, Амвросіївки та Амвросіївського району. Всього – 28 760 наборів.

Читайте також5 мільйонів наборів виживання жителям Донбасу видав Штаб АхметоваДокладні виїзди здійснюються і в маленькі населені пункти на лінії зіткнення. Проект був запущений в травні 2015 року. Подібна мобільна доставка продуктів від Гуманітарного штабу дозволяє надати допомогу людям у віддалених населених пунктах, де не завжди є можливість відкрити стаціонарний пункт видачі.

За 5 місяців роботи мобільні бригади волонтерів Штабу Ріната Ахметова доставили і видали 56 951 продуктовий набір мирним жителям віддалених населених пунктів Донецької області по обидві сторони лінії зіткнення.