На Сумщині припинили діяльність підпільної нарколабораторії

У місті Конотоп Сумської області правоохоронці припинили діяльність підпільної нарколабораторії з виготовлення важких психотропних наркотичних засобів, виробництво яких налагодив 27-річний чоловік в орендованому гаражі.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Сумській області.

«Оперативні співробітники міськвідділу отримали інформацію про те, що житель Конотопа, орендувавши гаражне приміщення, виготовляє в ньому наркотики. Працівники міліції, які прибули за вказаною адресою, були вражені розмахом налагодженого виробничого процесу. Під час огляду приміщення правоохоронці виявили справжню лабораторію з виготовлення наркотиків. Тут були як готова до збуту «продукція», так і необхідні для її виробництва обладнання та компоненти», - йдеться у повідомленні.

За інформацією начальника Конотопського міськвідділу міліції Сергія Лук’яненка, правоохоронці вилучили цілий набір спеціального лабораторного обладнання, хімічні сполуки та прекурсори. За його словами, про те, що процес виробництва наркотиків тут перебував на конвеєрі, свідчать виявлені ємності з психотропним вмістом, а також згортки з розфасованою порошкоподібною речовиною.

Сьогодні відомості про цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Розпочато досудове розслідування.