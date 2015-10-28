У Харківському госпіталі проходять лікування 24 поранених і травмованих в АТО бійці

У Харківському Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону на сьогодні проходять лікування 24 поранених і травмованих в зоні антитерористичної операції бійці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник клініки ушкоджень, провідний травматолог госпіталю Олександр Бородай.

“У клініці ушкоджень на сьогодні знаходяться 72 хворих, з яких 19 — на денному стаціонарі. Із зони АТО з пораненнями і травмами - 24 людини. Стан всіх задовільний, лікування отримують у відповідності з планом. Матеріалами, медикаментами забезпечені повністю", - сказав Бородай.

За його словами, останнім часом значно зменшилася кількість бійців з вогнепальними пораненнями, протягом останнього тижня в госпіталь таких надійшло 2 людини.

“Зараз значно менше стало поранень, вони дуже рідкі. В основному це травми, дуже схожі на травми цивільного часу. Отримують їх хлопці під час виконання своїх службових обов'язків: під час обслуговування техніки, під час будівництва фортифікаційних споруд. Це закриті переломи, це удари, це пошкодження зв'язок. Вогнепальних поранень значно менше", - сказав Бородай.

За його словами, у певної кількості поранених військових спостерігаються психічні розлади.