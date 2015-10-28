У Миколаєві відкрили симуляційний тренінговий центр

Як передає кореспондент УНІАН, це стало можливим завдяки угоді про партнерство, укладеній цього року між управлінням охорони здоров’я Миколаївської ОДА та Всеукраїнською Благодійною Організацією «JSI-Ukraine».

Така угода є підтвердженням співпраці для виконання в миколаївській області проекту «Збереження матерів в Україні: інноваційний підхід у боротьбі з післяпологовими кровотечами». Спільними зусиллями вдосконалюється якість надання акушерської допомоги та безпеки пацієнтів, шляхом розробки та впровадження стандартизованої, основаної на доказах, багатопрофільної командної допомоги при післяпологових кровотечах.

З боку УОЗ ОДА створено необхідні умови на базі обласної лікарні - виділено приміщення, у якому проведено ремонтні роботи, ВБО «JSI-Ukraine» надала необхідні для проведення тренінгів моделі/манекени та обладнання, інструментарій.

Розклад дводенних тренінгів, які проводитимуть місцеві тренери, підготовлені раніше в Житомирі. Планується, що у кожному тренінгу братимуть участь по вісім медичних працівників. Це акушер-гінекологи, акушерки, операційні сестри, анестезіологи усіх пологових будинків та відділень Миколаївської області.

У світі навчання в симуляційних центрах є важливою складовою професійної підготовки медичних працівників. Для України такі тренінгові заклади – це нова високотехнологічна методика навчання медперсоналу, яка полягає в відпрацюванні практичних навичок надання медичної допомоги на симуляторах. Для цього центру закуплено манекени матері, яка народжує дитину, та новонародженого, який імітує різні небезпечні стани. Симулятори комп’ютеризовані і дозволяють програмувати потрібні сценарії поведінки у типових проблемних ситуаціях, до яких мають бути готовими медики.

В Україні до сьогодні існувало лише п`ять подібних симуляційних центрів, які розташовані у крупних містах. Тепер є і на Миколаївщині – на базі обласної лікарні.