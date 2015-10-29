В Житомирі знайшли мертве немовля, матір шукають

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

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Зараз правоохоронними органами вживаються заходи щодо встановлення особи жінки, яка вбила свою новонароджену дитину.

Прокуратурою Житомира здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженню за ст. 117 КК України за фактом умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини.

Як повідомлялося, 27 жовтня у дворі будинку за адресою вул. Гранітна,11 в Житомирі серед господарського сміття місцевим жителем було виявлено загорнуте в поліетиленовий мішок тіло новонародженої дитини.