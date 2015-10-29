90% важкохворих дітей Донбасу, які звернулися за ліками, проживають на непідконтрольних територіях

90% важкохворих дітей, які звернулися за ліками, проживають на підконтрольних територіях Донбасу, решта 10% – переселенці. Половина з них гостро потребує протисудомних препаратів, чверть – інсуліну і стільки ж звертаються за протиастматичними препаратами.

Про це повідомили в Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, де з 6 жовтня почали приймати заявки на медпрепарати в рамках своєї програми «Ліки дітям». За даними Штабу за три тижні на гарячу лінію звернулося 300 осіб, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

Читайте такожШтаб Ахметова запустив нову програму – ліки важкохворим дітям Донбасу«На сьогодні препарати отримали лише 22 людини. Велика частина заявників – мешканці непідконтрольних територій, які не можуть забрати медикаменти через відсутність пропуску або коштів на поїздку. Багато просять «відкласти» медикаменти до вирішення цих питань. При цьому 20% з них взагалі не знають, як забрати ліки. Людям нема з ким залишити хвору дитину, немає родичів, які могли б виїхати і передати медикаменти», – розповіла Ірина Темерко, керівник напрямку «Адресна допомога» Штабу Ахметова.

На даний момент видача препаратів здійснюється тільки на мирній території Донецької області, в аптеках Артемівська, Маріуполя та Краматорська. За дорученням тут же можуть отримати препарати родичі сімей з дітьми, які проживають на підконтрольних територіях.

Читайте такожГрудне вигодовування у воєнний час навіть важливіше, ніж у мирний - експертШтаб Ріната Ахметова шукає шляхи вирішення проблеми з доставкою медикаментів на непідконтрольні території. «Ми направили в МОЗ України повторний лист з питанням про те, чи потрібна ліцензія на видачу гуманітарних медичних препаратів на підконтрольні території. На попереднє звернення, зроблене більше місяця тому, ми так і не отримали чіткої відповіді», – додала Ірина Темерко.

Прийом заявок на ліки важкохворим дітям триває за телефоном гарячої лінії Штабу Ріната Ахметова 0800 509 001. Докладніше про те, хто і як може отримати медикаменти на сайті Штабу.