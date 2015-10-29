У Житомирі затримали лікаря, який вимагав хабарі за підтвердження інвалідності

Співробітники СБУ, міліції та прокуратури затримали в Житомирі за хабар голову однієї з комісій обласного центру медико-соціальної експертизи.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, чиновник організував механізм систематичного вимагання хабарів у інвалідів за видачу висновку медико-соціальної експертизи про продовження, зміну або присвоєння довічної групи інвалідності.

Зокрема, за документ з довічним підтвердженням інвалідності зловмисник вимагав 15 тис. грн у інваліда першої групи з дитинства, у якого ампутована нога, зазначили в СБУ.

Правоохоронці затримали лікаря в його кабінеті при отриманні більшої частини хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Голова комісії затриманий у відповідності зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, і найближчим часом йому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення інших фактів отримання хабарів посадовою особою обласного центру медико-соціальної експертизи.