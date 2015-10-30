Медики рекомендують їсти сосиски і ковбаси не частіше, ніж раз на місяць

В рекомендації підкреслюється, що особливо важливо дотримуватися цього правила при складанні меню для дітей, пишуть Новини Ізраїлю.

Не менше двох разів на тиждень необхідно їсти продукти, багаті білками. При цьому слід надавати перевагу рослинним білкам, що містяться в сочевиці, горосі, хумусі, квасолі та інших бобових.

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Фахівці МОЗ наголошують, що немає необхідності обмежувати себе в споживанні знежиреної яловичини, курятини та риби, якщо ці продукти не піддавалися промисловій обробці. При цьому фахівці підкреслюють, що зовсім не обов'язково мати ці продукти у своєму меню щодня.

Відмовляючись від обробленого м'яса, ізраїльтянам слід збільшити споживання овочів і фруктів, зелені, хліба грубого помелу, крупах, знежирених молочних продуктів.