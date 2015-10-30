Майже 70% населення Землі страждає на герпес - ВООЗ

Вірус простого герпесу першого типу також називають оральним герпесом, так як він зазвичай викликає роздратування на губах, пишуть Новини Ізраїлю.

Ще 417 мільйонів осіб у віці від 17 до 49 років страждають другою формою герпесу - вірусом простого герпесу другого типу (HSV-2), або генітальним герпесом, що викликають інфекцію геніталій. HSV-2 особливо небезпечний для людей з ослабленою імунною системою. HSV-2 також підвищує ризик зараження і розповсюдження ВІЛ.

HSV-1 все частіше стає причиною інфекції геніталій у зв'язку з тим, що молодь передає інфекцію через оральний секс.