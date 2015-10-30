Майже 70% населення Землі страждає на герпес - ВООЗ
12:25, 30 жовтня 2015Новини регіонів
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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 3,7 мільярдів людей молодше 50 років, або 67% населення Землі страждають вірусом простого герпесу першого типу (HSV-1), зазвичай, заразившись їм у дитинстві.
417 мільйонів осіб у віці від 17 до 49 років страждають другою формою герпесу - вірусом простого герпесу другого типу (HSV-2) / newsru.co.il
Вірус простого герпесу першого типу також називають оральним герпесом, так як він зазвичай викликає роздратування на губах, пишуть Новини Ізраїлю.
Ще 417 мільйонів осіб у віці від 17 до 49 років страждають другою формою герпесу - вірусом простого герпесу другого типу (HSV-2), або генітальним герпесом, що викликають інфекцію геніталій. HSV-2 особливо небезпечний для людей з ослабленою імунною системою. HSV-2 також підвищує ризик зараження і розповсюдження ВІЛ.
HSV-1 все частіше стає причиною інфекції геніталій у зв'язку з тим, що молодь передає інфекцію через оральний секс.
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