Чернігівщина: у Сосницькому районі введено карантин через АЧС

Про це УНІАН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, цього тижня відбулося засідання районної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Сосницькій райдержадміністрації, проведено інформування і роз’яснення серед жителів села Загребелля, що поблизу Сосниці.

На в’їзді-виїзді із села встановлено 2 міліцейські ветеринарні пости, 2 дезбар’єри та 2 шлагбауми, організовано цілодобове чергування. Перекопано грунтові під’їзні дороги до села.

Дві групи із залученням фахівців ветмедицини, міліції, районного підрозділу управління ДСНС в області та депутатів сільської ради обходять господарства приватного сектору с. Загребелля задля вжиття дезінфекційних заходів, вилучення поголів’я свиней та безкровного їх умертвіння.

На ринках та магазинах райцентру протягом 10 днів заборонено продаж свиней.

Як повідомляв УНІАН, у селі Загребелля Сосницького району у фермерському господарстві, де налічується 49 голів свиней, зафіксовано загибель двох свиней із клінічними ознаками, подібними до африканської чуми свиней. Діагноз підтверджено Київським державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.