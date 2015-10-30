Штаб Ахметова забезпечить продуктами евакуйованих жителів Сватового

16:04, 30 жовтня 2015
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Продуктові набори планується передати на мобільні пункти обігріву МНС, а також у Троїцьке, куди евакуювали 54 людини з Сватівського будинку пристарілих.

Мирные жители города Сватово Луганской области эвакуированы из-за взрыва склада с боеприпасами / Фото: Пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Сьогодні, 30 жовтня, Штаб Ріната Ахметова в екстреному порядку прийняв рішення забезпечити продуктовими наборами мирних жителів міста Сватове Луганської області, евакуйованих через вибух складу з боєприпасами, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

Продуктові набори планується передати на мобільні пункти обігріву МНС, а також у Троїцьке, куди евакуювали 54 людини зі Сватівського будинку пристарілих.

«Зараз ми шукаємо можливість доставити продукти в мобільні пункти обігріву МНС з наших пунктів видачі в довколишніх містах. В Сватове зараз дуже обмежене пересування. Представники обладміністрації та МНС заявили про готовність надати транспорт для перевезення наборів», – прокоментувала Євгена Рзаєва, керівник відділу дистрибуції Штабу.

Читайте такожГуманітарний штаб починає видачу зимових продуктових наборів29 жовтня в Сватовому вибухнув склад з боєприпасами, вибухи тривають досі. У місті немає світла, води і газу. Точної інформації про кількість постраждалих поки що немає, триває евакуація. Зі слів представників МНС, ситуація може затягнутися на тиждень, поки буде йти розмінування.

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