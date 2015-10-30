Причиною отруєння 50 осіб у школі на Буковині стали токсичні речовини

Причиною отруєння 43 учнів та 7 вчителів й персоналу школи у селі Давидівка Сторожинецького району Чернівецької області, стали токсичні речовини, які зазвичай є компонентами розчинників фарб.

Як повідомив кореспондентові УНІАН начальник Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи, професор Віктор Бачинський, такими є результати дослідження фахівців Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи.

За словами судмедексперта, ці результати повністю підтвердили в Інституті екогігієни та токсикології ім. Л. І. Медведя, де провели кілька контрольних досліджень.

«Отруєння було спричинене токсичними речовинами, що вражають центральну нервову систему, печінку та інші внутрішні органи, порушують обмін речовин, спричиняють головний біль, нудоту, можуть викликати судоми тощо. Вони також мають здатність окислювати гемоглобін у метгемоглобін, внаслідок чого порушується транспортна функція крові, зокрема блокується надходження кисню до тканин. Саме з цієї причини у постраждалих був низький рівень гемоглобіну крові», - розповів Бачинський.

За його словами, виявлені нітробензол, бензол, толуол і ксилол зазвичай є компонентами розчинників фарб, однак звідки вони потрапили у середовище школи, має з’ясувати слідство. Токсичні речовини фахівці виявили у сечі дітей та дорослих із числа найбільш постраждалих, у повітрі, воді та інших пробах їх уже не було.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня до Сторожинецької центральної районної лікарні із підозрою на отруєння токсичними речовинами потрапили 43 учня Давидівської ЗОШ та 7 дорослих: 5 вчителів, медична сестра та технічний працівник закладу. У всіх постраждалих спостерігалося різке погіршення самопочуття, тахікардія та оніміння кінцівок.