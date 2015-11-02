На керівників Левоньківської психлікарні завели кримінальну справу

Згідно з повідомленням, прокуратура Чернігівського району розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість) щодо неналежного виконання посадовими особами Левоньківської психіатричної лікарні службових обов’язків із забезпечення належного перебування хворих у лікувальному закладі.

Приводом для реєстрації провадження стали встановлені порушення порядку надання психіатричної допомоги, санітарно-епідеміологічного та лікувально-охоронного режимів перебування хворих, в тому числі незабезпечення їх мінімальним рівнем засобів гігієни, ненадання своєчасної та кваліфікованої медичної допомоги, порушення прав людини при залученні до праці.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Чернігівського РВ УМВС України в області, процесуальне керівництво – прокуратура Чернігівського району. Проводяться слідчі дії щодо встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, у липні у Чернігові громадські активісти провели акцію протесту під приміщенням прокуратури області, щоб привернути увагу до порушень у Левоньківській психіатричній лікарні.

Учасники акції зазначили, що системні і разючі порушення прав пацієнтів у Левоньківській психіатричній лікарні були виявлені громадськими моніторами Національного превентивного механізму спільно з представниками Офісу омбудсмена. Так, у медичному закладі частина пацієнтів безкоштовно працює у господарстві при лікарні упродовж 7-11 годин на добу (корівники, городи, майстерні), але трудотерапія не може тривати так довго; у штаті відсутні спеціалісти з реабілітації; на харчування витрачається усього 6, 56 грн на день на особу, а на ліки – 3, 56 грн. У палатах одночасно перебуває по 20 пацієнтів. Також у лікарні бракує елементарних засобів гігієни, туалет на 70 пацієнтів знаходиться на подвір'ї медзакладу.