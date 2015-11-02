В Україні зареєстровано понад 1,5 мільйона переселенців – Мінсоцполітики

Як наголошується в повідомленні, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебувають 1 563 530 внутрішньо переміщених осіб, або 1 222 516 сімей з Донбасу та Криму. Майже 570 тисяч сімей переселенців звернулися за державною грошовою допомогою, понад 537 тисяч сімей отримали її. Загальна сума перерахованих переселенцям коштів склала 2,79 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства соціальної політики, в Україні станом на 14 вересня на обліку перебувало 1 мільйон 483 тисячі 119 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму.