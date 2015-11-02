В Авдіївці почалися безкоштовні консультації з психологами Штабу Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, з 2 по 6 листопада в Авдіївці працюють психологи Штабу. З місцевими жителями і переселенцями будуть займатися фахівці, які пройшли навчання на курсі «Травма війни».

Психологи на групових та індивідуальних заняттях навчать дорослих і дітей простих технік саморегуляції, обговорять події, що відбуваються, допоможуть подолати страхи і тривожний стан через спілкування, арт-терапію та ігри.

На безкоштовні заняття запрошуються дорослі та діти. Попередній запис за телефоном 050-820-90-48.

Читайте такожЖителям Авдіївки нададуть допомогу психологиПсихологічна допомога – один з основних напрямків роботи Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. За півтори роки роботи понад 33,5 тисячі осіб отримала допомогу, з них 30 тисяч – діти.