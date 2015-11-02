Гуманітарний штаб збільшує інтенсивність поставок на Донбас

На поточному тижні, з 2 по 6 листопада 2015 року, Штаб Ріната Ахметова збільшить інтенсивність доставки гуманітарної допомоги. Це пов'язано з необхідністю поповнення запасів продуктових наборів в логістичних центрах для уникнення закриття пунктів видачі, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

Штаб відправить на Донбас 4 автоколони з продуктами для мирних жителів Донбасу. 3 з них вирушать у Донецьк і 1 – до Маріуполя, що дозволить сформувати 150 тисяч дорослих і 2250 дитячих наборів виживання.

«Сьогодні на продовольчому ринку ми спостерігаємо якусь паніку. Деякі наші постачальники намагаються притримати продукцію, для того, щоб пізніше продати її за більш вигідними цінами. Незважаючи на те, що ми закуповуємо продукцію тисячами тонн. Ми повинні приймати рішення оперативно. У зв'язку з цим можливі заміни в наших продуктових наборах, але допомога не буде припинятися, видачі будуть продовжуватися», – прокоментував Олександр Вишняков, директор Гуманітарного штабу.

На сьогодні на Донбасі по обидві сторони лінії дотику відкриті 50 стаціонарних пунктів видачі допомоги. Вранці 2 листопада Штаб відправив першу з чотирьох запланованих колон на тижні. До вечора в Донецьк планується доставити продукти для формування 30 тисяч дорослих наборів виживання.

Станом на 2 листопада 2015 року Штаб Ріната Ахметова видав 5 млн. 141 тис. дорослих і 375 тис. дитячих наборів виживання по обидві сторони лінії зіткнення.