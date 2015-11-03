У Києві показники забруднення повітря не перевищують норму - СЕС
09:52, 03 листопада 2015Новини регіонів
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У Києві показники забруднення атмосферного повітря не перевищують норму.
У Києві показники забруднення повітря не перевищують норму / Фото УНИАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на СЕС столиці.
Зокрема, як зазначається в повідомленні, станом на 2 листопада на всіх постах спостереження максимально разові концентрації шкідливих речовин (пилу, азоту діоксид, вуглецю оксид, ангідриду сірчистого, формальдегіду) у приземному шарі атмосфери не перевищували граничнодопустимі.
Лабораторні дослідження продовжуються. У випадку погіршення ситуації СЕС та КМДА негайно оповістять населення столиці, запевнили в прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, станом на 2 листопада неподалік Києва продовжують тліти 42 га торфу.
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