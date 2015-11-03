У Львові відкрилася виставка скульптурних портретів для людей з вадами зору

Люди з вадами зору зможуть ознайомитися з експозицією за допомогою тактильних відчуттів і аудіо озвучення.

Як повідомила УНІАН директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації Христина Березовська, 1 листопада, під час презентації виставки, першими її побачили діти з вадами зору, а вже від сьогодні, 3 листопада, вона є відкритою для всіх відвідувачів.

“Це унікальний проект, який зруйнує стереотип, що візуальне мистецтво є доступним лише для тих, хто бачить. Вперше створено можливість показати незрячим, як виглядали найвидатніші особистості української культури та науки”, - зазначила Березовська.

Це – виставка 12-ти скульптурних портретів відомих українців різних часів, призначена насамперед для незрячих людей. На ній представлені, зокрема, погруддя Андрея Шептицького, Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Григорія Сковороди, Марії Заньковецької, Миколи Амосова, Володимира Івасюка, Георгія Гонгадзе та Сергія Нігояна.

Скульптури, представлені в рамках проекту, розмалювали різними кольорами діти з вадами слуху та мови.

«Побачити» експонати люди з обмеженим зором можуть через дотик.

Кожний експонат супроводжує табличка з інформацією шрифтом Брайля, а також звукова інформація, начитана Святославом Вакарчуком, Джамалою, Павлом Табаковим та іншими відомими людьми.

Згодом проект «Торкаючись, бачу: великі українці» буде експонуватись у 20 районних центрах Львівської області, а також у інших містах України.