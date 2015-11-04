У Києві через пожежу в центрі кардіології "Охматдиту" евакуйовували 55 хворих дітей

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інформація про пожежу на вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1, надійшла до Служби порятунку «101» о 08.21.

Пожежу було локалізовано о 08.42, ліквідовано - о 08.55.

За даними ДСНС, пожежа виникла на 3-му поверсі в кабінеті старшої медичної сестри на площі 25 кв. м. В результаті пожежі у приміщенні кабінету спрацювала протипожежна сигналізація, що сприяло оперативному прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів.

Під час гасіння пожежі із будівлі було евакуйовано 55 дітей, 15 дітей залишилося у відділенні інтенсивної терапії під наглядом обслуговуючого персоналу – загрози їх життю та здоров’ю від небезпечних факторів пожежі немає, запевняють в ДСНС.

Також рятувальники вивели в безпечну зону 150 осіб обслуговуючого персоналу.

На місці події працювало 22 одиниці основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 85 чоловік особового складу.