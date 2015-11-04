В Одесі розпочали розслідування за фактом смерті немовляти

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, до Хмельницького відділу міліції міста сьогодні надійшло повідомлення оператора «103» про раптову смерть 4-місячної дитини. За місцем проживання сім'ї виїхали правоохоронці.

За попередньою інформацією лікарів встановлено, що дитина померла внаслідок перекриття дихальних шляхів блювотними масами.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Призначено судово-медичну експертизу щодо встановлення причин і обставин смерті дитини.