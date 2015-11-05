У Черкаській області зафіксовано спалах АЧС, у трьох районах оголошено карантин

У селі Хутори біля Черкас у підсобному господарстві виправної колонії №62 фахівці Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України зафіксували спалах африканської чуми свиней.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, станом на 4 листопада на території господарства знаходиться 270 свиней, п'ять з них загинули від африканської чуми.

Діагноз АЧС був встановлений за результатами лабораторного обстеження. У зв'язку з виявленим захворюванням у трьох районах Черкаської області - Черкаському, Смілянському та Золотоніському - оголошено карантин і проводяться профілактичні заходи щодо запобігання епідемії.

За словами головного державного інспектора ветеринарної медицини в Черкаській області Людмили Родняної, на підсобному підприємстві міститься близько 270 голів, які підлягають утилізації. Існує підозра, що вірус був занесений при годівлі свиней відходами.

Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії в області від 4 листопада визначені карантинні зони. Епізоотичним вогнищем є колонія, де проводяться заходи з умертвіння тварин безкровним методом з наступним спалюванням. Крім того, встановлена трикілометрова зона захисту з накладенням певних карантинних обмежень. Ще одна зона визначена від зони захисту в радіусі 20 км. Це, зокрема, Черкаський район, частково Золотоніський та Смілянський.

За словами заступника голови Черкаської облдержадміністрації Віталія Коваля, по периметру трикілометрової зони є чотири основні шляхи виїзду транспорту. Там встановлюють блокпости з залученням представників ДАІ, УМВС, ДСНС і спеціалістів ветеринарної медицини для недопущення вивезення з цієї зони продукції тваринного походження, та ввезення в цю зону продукції, яка не має відповідних підтвердних документів. Посилені заходи будуть діяти протягом 40 днів. Також активізовано роботу оперативних мобільних груп, які перевірятимуть стихійні ринки.

За словами заступника голови Черкаської ОДА Коваля, зараз в селі Хутори ведеться облік усіх свиней. За втрачених свиней людям повинні повернути кошти з резервного фонду обласного бюджету.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не представляє. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується нагріванням до високих температур.