У Запорізькій області два хлопчики постраждали від вибуху пороху.

Як повідомили УНІАН у Бердянському міськрайонному управлінні ДСНС, інцидент стався вчора вдень на території села Андронівка.

«Два місцевих жителі – хлопчики 10-ти, 12-ти років в результаті ігор з порохом отримали опіки обличчя та рук I та II ступеня. Зараз обидва знаходяться в дитячій міськлікарні Бердянська», - розповіли відомстві.

Інформації про те, де школярі дістали порох, поки немає.

За фактом події проводиться перевірка.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.