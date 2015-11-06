У Запорізькій області два хлопчики постраждали від вибуху пороху
09:55, 06 листопада 2015Новини регіонів
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Два місцевих жителі – хлопчики 10-ти, 12-ти років в результаті ігор з порохом отримали опіки обличчя та рук I та II ступеня. Зараз обидва знаходяться в дитячій міськлікарні Бердянська.
Зараз діти перебувають у дитячій міськлікарні Бердянська / Фото: УНІАН
У Запорізькій області два хлопчики постраждали від вибуху пороху.
Як повідомили УНІАН у Бердянському міськрайонному управлінні ДСНС, інцидент стався вчора вдень на території села Андронівка.
«Два місцевих жителі – хлопчики 10-ти, 12-ти років в результаті ігор з порохом отримали опіки обличчя та рук I та II ступеня. Зараз обидва знаходяться в дитячій міськлікарні Бердянська», - розповіли відомстві.
Інформації про те, де школярі дістали порох, поки немає.
За фактом події проводиться перевірка.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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